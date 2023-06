Arbre: l’expressionnisme wallon façon géologie d’Olivier Navarre

Olivier Navarre est né le 24 novembre 1956 et a fait des études en photographie à La Cambre. Il est aussi porteur d’un master en sciences du travail. Il se définit comme un expressionniste wallon dont le travail s’inspire de la géologie. Il appelle son œuvre Strate Art. L’artiste détruit et reconstruit les strates de peinture par une technique originale de monotype et diverses interventions pour obtenir des œuvres figuratives flirtant sans cesse avec l’abstraction.

Olivier n’en est pas à sa première exposition. On a retrouvé ses œuvres de figuration au grand Palais à Paris, d’art et métallurgie au Bois du Luc et des expositions de groupe dans une bibliothèque de Copenhague.

Il s’est lancé dans des expositions personnelles à Bruxelles, La Louvière, à la galerie des Capucins à Mons, au centre culturel d’Andenne, à la galerie du Beffroi et aux Grignoux, à Namur avant de présenter ses œuvres à Arbre.