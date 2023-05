L’échevin des finances de Profondeville rassure : "Les caisses ne devraient pas être vides"

Il a expliqué que la situation plus favorable qu’attendue est due à une augmentation de 100 000€ de recettes et d’une diminution de 550 000€ de dépenses, entre autres dues à des absences ou interruptions de carrière du personnel et des recrutements postposés.

Néanmoins, les impacts de la crise Covid et de la guerre en Ukraine ont créé une importante tension sur divers marchés et sur les salaires de la fonction publique puisqu’il a fallu absorber cinq indexations. De plus, l’exercice 2023 traduit une situation qui s’est structurellement détériorée et qui devrait vraisemblablement encore s’aggraver en 2024.

Il a insisté aussi sur une fiscalité inchangée en matière d’additionnels et des réserves et provisions majorées de quasi 700 000€ par rapport à 2018.

Il restera de l’argent

Jean-Sébastien Detry a une fois de plus dénoncé les carences de la Région wallonne et surtout de l’État fédéral qui sous-finance les CPAS, les zones de police et de secours. Dans ces zones, les dépenses de personnel représentent 85% du budget et le fédéral n’intervient qu’à hauteur de 20%. Ce sont donc les communes qui pallient.

Malgré les difficultés, conclut l’échevin, "quels que soient la prochaine majorité et le prochain échevin des finances, les caisses ne devraient pas être vides à l’entame de la prochaine législature".

La présidente du CPAS Sophie Dardenne a développé les grandes lignes du compte 2022, signalant que l’année écoulée a été particulièrement difficile pour les plus démunis. La part communale de 1 713 000€ est pratiquement identique aux autres années.

Votes unanimes pour le compte communal et celui du CPAS.

Davantage de réserves

Les perspectives financières de 2023 ont été revues, dans le cadre d’une modification budgétaire. Les réserves et provisions projetées fin 2023 atteindraient un montant de 2,4 millions€. À l’extraordinaire, le programme d’investissements porte sur 13,8 millions€, dont 4,5 millions€ d’entretien de voiries.

Le groupe minoritaire PEPS a voté la modification budgétaire à l’ordinaire et s’est abstenu pour l’extraordinaire.