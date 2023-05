Profondeville : une dame de 76 ans délestée de 21 000 euros par... sa fille et sa petite-fille

Les deux prévenus, mère et fille, originaires de Mettet et Jemeppe-sur-Sambre, n’étaient pas présentes à l’audience du 31 mars. Elles étaient censées y expliquer pourquoi elles avaient volé 21 000 euros à une personne qui leur faisait confiance et qui était la mère de l’une et la grand-mère de l’autre.