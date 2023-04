Profondeville: deux hébergements insolites à l'enquête publique

Le dossier est à l’enquête publique jusqu’à ce vendredi 28 avril, il peut être consulté à l’administration communale de Profondeville.

Le collège communal ne s’est pas encore prononcé. Il ne le fera que lorsqu’il aura en sa possession tous les éléments du dossier: les avis de la Commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (qui serait favorable au projet), des pompiers, de diverses instances wallonnes et du fonctionnaire délégué de la Région wallonne. Le collège prendra une décision qu’il devra notifier au plus tard le 24 juillet.

Un proche riverain voit d’un mauvais œil ce projet touristique imaginé dans un quartier résidentiel situé en zone d’habitat rural. Il dénonce la création d’un logement à proximité directe de son habitation, ce qui entraînerait pour lui une perte d’intimité. Il craint en outre la construction ultérieure d’une troisième unité de logement touristique. "Le bas de la rue du Fonds des Rivaux semble être devenu le nouveau terrain de jeu de ce promoteur, et ce au détriment des habitants, considère-t-il. Ce projet nie volontairement les réalités urbanistique et anthropologique du quartier, en faveur des seuls intérêts financiers du promoteur privé."