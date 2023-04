Profondeville: Profond’ément drôle, c'est parti pour 4 jours de rire

Responsable logistique pour une société internationale à l’aéroport de Zaventem, créateur d’une société de location de véhicules avec chauffeur, ce passionné de musique et du milieu de l’événementiel a aussi été animateur radio et DJ, avant de diffuser quelques spectacles d’artistes comme Tex, Guy Montagné, Marc Herman ou encore Alain Soreil.

Jeudi soir, c’était l’ouverture officielle avec les autorités communales et les partenaires du festival. La salle de la maison de la culture était bien remplie d’un public amusé et conquis.

Un début en fanfare

Jean-Jacques Brunin a été le premier à capter l’attention du public. Cet ancien animateur des Enfants de chœur sur Vivacité a raconté, flash radio à l’appui, ses rencontres, tout aussi diverses que déjantées avec des figures aussi connues que Chantal Ladesou, dont la voix caractéristique se reconnaît entre mille, Patrick Sébastien ou encore le local de l’étape Benoït Poelvoorde, "parfois un peu ingérable".

Angel Ramos Sanchez, coup de cœur du festival de l’an dernier, a pris la relève avec un de ses spectacles, "En attendant Julio" (Iglesias). Il a fait patienter le public par des sketches hilarants, entrecoupés de Julio, il va venir. Après plus d’une bonne heure d’un show qu’il a mené de main de maître, où il fait participer le public et où le mime, l’illusion et la répartie avaient leur place, il a bien dû conclure par un Julio ne viendra pas.

Vendredi, lors du gala VIP, Pierre Theunis était le chef de cérémonie. Etaient ainsi prévus au programme Carole Matagne, James Deano, Martin Charlier, Freddy Tougaux, Paul Adam, Denise, Sacha Ferrer et le régional Vincent Pagé, le facteur-acteur namurois bien connu.

L’originaire de Jodoigne Pierre-Emmanuel, alias PE embarquera le public ce samedi 22, à 20h avec son style plein de dérision et une langue libérée. Il signe des billets liés à l’actualité.

Dimanche, la journée débutera par un petit-déjeuner offert dès 9h aux personnes qui présenteront leur ticket du spectacle de Vincent Pagé. Il montera sur scène à 10 h 30 avec son nouveau show. C’est un habitué de la maison.

A 15 h 30, ce sera Biscotte et brioche, un spectacle pour enfants avec goûter offert à la fin sur présentation du ticket. Clou du programme, à 20 h Jean-Marie Bigard and friends. Il n’est plus à présenter. Profondeville, c’est autre chose qu’un stade de France, mais pour l’artiste, c’est un plaisir de jouer devant un public plus restreint.