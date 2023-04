Vache retrouvée morte à Lustin: "L’herbe tondue trop fine et en train de fermenter" ne lui a laissé aucune chance

À lire aussi | Une vache retrouvée morte à Lustin: tontes de pelouse, le danger est dans les prés

Actif à Profondeville et Mettet, Bruno Humblet est aussi le vétérinaire de l’exploitation Porignaux et n’a pu que constater la mort du ruminant. Il est trop souvent confronté à ce genre de situation, clairement évitable. "L’autopsie n’a pas encore eu lieu, mais tous les symptômes vont dans cette direction.": l’intoxication suite à l’ingestion de tontes.

"Outre le fait qu’elles peuvent contenir des plantes toxiques, comme de l’if, et des déchets, il y a deux autres problématiques. D’abord, l’herbe est coupée trop courte. Chien et chat ne s’y intéresseront pas mais le ruminant,vache ou mouton, se retrouve comme un gosse devant un paquet de bonbons. Comme c’est fin, il remplit son estomac plus que de nature. Trop. Comme quand on met des briques dans un sceau: on en mettra deux entières mais beaucoup plus si on les réduit en miettes. Deuxièmement, l’herbe, jetée par-dessus la haie, est disposée en tas, ce qui facilite, accélère la fermentation. À l’état sauvage, les ruminants broutent un maximum pour remplir leur estomac puis se posent à l’abri pour digérer."

Une digestion qui s’opère en deux temps et, dans ce cas-ci, c’est double peine. "Il faut voir l’estomac comme une cuve où s’opère la fermentation. La vache mâche et digère une première fois avant de ruminer: renvoyer cette herbe agrégée dans l’estomac pour terminer la digestion. " Problème: avec ces brins d’herbes fins mais compactés, la fermentation a déjà commencé et libère l’azote. "Mais le gaz ne peut pas sortir de la cuve, fait gonfler anormalement le ventre de la bête et, à terme, l’intoxique. C’est le tympanisme."

Le Dr. Humblet entend taper sur le clou. "Les cannettes, ça commence à rentrer. Mais il reste d’autres comportements dangereux, par méconnaissance plus qu’incivisme. Depuis le Covid, des chemins ont été rouverts, passant notamment à travers les pâtures. Il faut bien entendu refermer le portique derrière soi mais aussi tenir les chiens en laisse. Or, il n’est pas rare d’en voir courser les vaches viandeuses de nos campagnes – pas aptes à courir – qui risquent dès lors la fracture d’une patte, de la hanche… "