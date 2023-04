Profondeville: le conseil donne raison à la foulel, il n’y aura pas d’habitats légers aux sarts communaux

François Piette (PEPS) a dit tout le mal que son groupe pensait du projet, en raison, entre autres, de la pente du terrain qui, en cas de pluie serait boueux et impraticable, d’une visibilité excessive depuis une voie passante et sans transport en commun. Il signale que 266 opposants ont signé une pétition et demande purement et simplement l’annulation de ce projet sur les sarts communaux.

L’échevin Bernard Dubuisson (Ecolo) a rappelé l’importance d’un débat avec la population et a signalé que le projet avait déjà été débattu à trois reprises autour de la table. Il a expliqué la méthodologie employée, montrant qu’on n’en est pas à un dossier ficelé. "La preuve, c’est qu’on en discute encore."

À la suite de la pétition, le collège communal a décidé de renoncer à ce projet. C’est ce que propose un projet de délibération présenté par l’échevin. Réaction vive du groupe PEPS qui estime que le collège communal a eu une semaine pour présenter ce projet de délibération et que c’est en séance seulement qu’il le soumet au conseil. "Nous n’avons pas eu la possibilité d’examiner le texte", s’insurge François Piette qui demande une suspension de séance.

Le public est gagnant

Après quelques minutes, le groupe rentre en séance et décide... de ne pas voter le texte proposé par le collège. Il voulait en effet que le conseil vote sur la proposition de PEPS et non sur celle du collège.

Il réagit aussi sur la composition du comité d’accompagnement. Pour François Piette, un représentant par groupe politique est injuste. C’est ainsi, précise-t-il que le groupe socialiste qui n’a qu’un seul élu et les Écolos qui en ont deux ont autant de poids que PEPS ou MICS qui ont chacun 10 élus. De plus, deux échevins en feront partie, ce qui ne laisse donc que peu de place pour l’opposition, conclut-il. Pour lui, le véritable comité d’accompagnement, c’est le public présent.

Ce combat de procédure, tout le monde ne l’a pas nécessairement compris. Le bourgmestre Luc Delire (MICS) affirme même "on propose plus que ce que vous demandez". Mais pour le public, peu importe la manière dont les choses se sont passées, l’important est que cet habitat léger ne sera pas installé aux sarts communaux. Et cela, c’est acquis.

En effet, le conseil, majorité contre opposition, a donc accepté la modification proposée par l’échevin Dubuisson et a pris connaissance de la décision du collège de ne pas retenir le site des sarts communaux pour le projet d’habitat léger groupé.