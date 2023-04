Profondeville : aménager l’ex-banque coûtera moins cher que faire du neuf

François Piette (PEPS) a rappelé qu’avec l’achat par la Commune de la banque pour un montant de 500 000 €, on en est déjà à pas loin de 750 000 € de frais. À cela, il faudra ajouter des dépenses supplémentaires pour l’aménagement de la maison communale pour quelque 850 000 €. "On est donc à près de 1,6 million d’euros. Ne faudrait-il pas mieux réfléchir à un endroit où tout le personnel, communal et du CPAS pourrait travailler correctement ?", se demande le conseiller de l’opposition. Et d’imaginer une nouvelle construction aux champs des fraises, de l’autre côté de la chaussée de Dinant, en direction du hall de la Hulle.

L’échevin des travaux Éric Massaux (MICS) signale que si on devait faire du neuf, on arriverait à quelque 2,4 millions, sans compter l’achat du terrain.

L’échevin des finances Jean-Sébastien Detry (MICS) et le bourgmestre Luc Delire renchérissent. "L’achat de 500 000 €, en plein centre de Profondeville est une bonne opération. Et les travaux à l’administration communale ne seront pas réalisés lors de cette législature. L’ancienne banque est un bel outil, à un coût raisonnable. De plus, tout a été examiné avec les services compétents et aucun service ne sera à l’arrêt pendant les travaux."

François Piette avait demandé une certaine prudence dans les dépenses alors qu’on pourrait envisager, dans l’avenir, de nouvelles fusions de communes. Réponse du bourgmestre. "Si on doit attendre cette éventualité, on ne ferait plus rien."