Une vache retrouvée morte à Lustin: tontes de pelouse, le danger est dans les prés

De l’azote et des déchets

… mais elles en subissent vite les conséquences, pouvant être mortelles et impliquer d’atroces souffrances. "Premièrement, la tondeuse (NDLR. un robot, dans ce cas-ci) n’a pas ramassé que de l’herbe, elle a également avalé les excréments de chien ‍ ou de chat, des mégots, du plastique et autres… Ensuite, la tonte de la pelouse fermente très vite car généralement les pelouses sont enrichies en azote – elles sont plus belles et plus vertes – et l’azote en grosse quantité est très mauvais pour les vaches !"

Le parc à conteneurs plutôt que le pré d’à côté

Or, Charlotte et Denis découvrent très régulièrement des branchages, des déchets verts dans leur vaste pré. Sans oublier, ce fléau que représentent les dizaines de cadavres de canettes qui ensanglantent la bouche des bovins. Le cas lustinois n’est pas isolé. Outre le respect de la propriété privée et des habitants qui y paissent, cela pose aussi la question du manque d’éducation et de civisme. "Quand on tond sa pelouse, on en conduit les tontes au parc à conteneurs. "

Toujours est-il qu’après avoir fait la remarque oralement et répété les règles de savoir-vivre à la campagne, les bouchers-fermiers se sont fendus d’une publication de sensibilisation, munie d’une photo choc, sur leurs réseaux sociaux. Par colère et désespoir de ne pas voir les choses s’arranger. Un post qui, en moins de 24 heures, a déjà été partagé plus de 13 000 fois, et a fait beaucoup réagir. "De nombreuses personnes disent qu’elles ignoraient ce problème. D’autres sont révoltées."

En attendant, la dépouille va subir deux autopsies par des vétérinaires-experts, requises par les assurances des propriétaires et du voisin.