Profondeville: Luc Delire veut rester bourgmestre jusqu'en 2030

La liste MICS vient en outre de lâcher quelques-uns des noms qui iront au combat pour ce scrutin. En principe, les dix élus actuels du conseil communal et les deux élus du CPAS rempileront. À ces 12 personnes se joindront cinq femmes et un homme.

Eugénie Solbreux, de Lesve, est la plus jeune candidate. Elle a 22 ans et étudie l’orthoptie. Louise Brouir, de Bois-de-Villers, est de deux ans son aînée. Elle est professeure de français au collège Notre-Dame de Dinant. Audrey Moreaux, également de Bois-de-Villers, a 36 ans et est gestionnaire du club de tennis local. Âgée de 45 ans, Bénédicte Demoulin, de Lustin, est agent d’intégration professionnelle à l’Agence wallonne pour une vie de qualité. Florence Gautier, 57 ans, de Lesve, est directrice d’école et en mission auprès de l’Institut de la formation professionnelle continue. Gilles Adam, de Bois-de-Villers, a 42 ans, est avocat et trésorier au conseil de l’ordre de Dinant.

La moyenne d’âge de ces nouveaux est d’un peu plus de 37 ans. La liste sera menée par Luc Delire, suivi de Bernadette Mineur-Cremers.