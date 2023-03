Arbre: inspirations végétales vagabondes et en trois dimensions

Trois artistes, membres de l’association de randonnées L’Énergie Vagabonde de Profondeville, exposeront les week-ends des 11 et 12 mars et du 18 et 19 mars, de 14h à 18h à l’espace polyvalent d’Arbre, l’ancien presbytère du village.