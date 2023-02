Profondeville : ce n’est pas une blague, Bigard (& friends) sera la tête d’affiche du festival Profond’ément drôle (vidéos)

Pour ouvrir le bal, le 20 avril à 20 h, la soirée des Profondevillois accueillera Jean-Jacques Brunin, l’ancien animateur des Enfants de Choeur sur Vivacité, en première partie. Avec Tout seul comme un grand, "le Michel Drucker de la radio belge contera des rencontres et anecdotes tirées de sa longue carrière". Lui succédera sur les planches Angel Ramos. Avec En attendant Julio, créé il y a plus de dix ans, celui qui fut coup de cœur du festival en 2022 décide de faire patienter le public dans l’attente de la venue, hypothétique, du tombeur de ces dames: Julio Iglesias. Ce spectacle sera placé sous le signe du mime, du conte, de l’illusion et du rire.

Deuxième en partant de la gauche, Jean-Jacques Brunin racontera quelques souvenirs. ©EdA

Le 21 avril, à 20 h 30, c’est un Gala VIP qui est inscrit à l’agenda. Pierre Theunis, en maître de cérémonie, sera accompagné de Carole Matagne, James Deano, Freddy Tougaux, Martin Charlier, Vincent Pagé, Paul Adam et Denise. D’autres pourraient se rajouter. La soirée sera précédée d’un walking dinner VIP sous le chapiteau et les artistes passeront saluer les convives avant le spectacle, se prêtant au jeu des photos et autres autographes.

Originaire de Jodoigne, le redoutable Pierre-Emmanuel, alias PE, sera aussi de la partie, le samedi 22 avril. Chroniqueurs des rendez-vous de Tipik, sur la chaîne radio du même nom, ce flingueur spécialiste de la (auto-)dérision n’a jamais sa langue en poche et n’a fait que gagner en popularité, sur les scènes du royaume (et au-delà) comme sur les réseaux, où il a fait son beurre des Codeco successifs et des exploits pathétiques des vedettes et influenceurs de la télé-réalité.

Le jeune rendez-vous du rire a aussi annoncé la présence de Vincent Pagé avec son nouveau spectacle. Le facteur-humoriste est d’ores et déjà un habitué puisqu’il était déjà de la revue l’année passée.

Infos et réservations: 0499 60 04 33 ou info@profondementdrole.be. Page Facebook et Instagram: Profond’ément Drôle