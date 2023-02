La Commune soutient un nouveau festival musical

Au programme, des groupes de reprises: C-Calo (répertoire de Calogero), Brasero (Pierre Rapsat) et Black-City (Indochine), Abbey Road (Beatles), Coverplay (Coldplay) et Pilgrims (Queen). Le dimanche dès 18h, DJ Guinguette et Mister Cover. Tickets: 25 € pour un jour ou 40 € pour les trois jours.

La Commune mettra le domaine public, des locaux communaux et du matériel à la disposition de la SRL Valcléo, organisatrice du festival. Celle-ci offrira aux riverains deux fois 25 entrées gratuites pour les vendredi et samedi. François Piette (PEPS) demande s’il n’aurait pas été préférable d’organiser ce festival à la Sauvenière ou au hall de la Hulle. "On le fait au centre du village, par facilité d’organisation", explique l’échevin des travaux Éric Massaux.

Il fait froid dans Notre Maison

La salle communale Notre Maison, à Lustin, est difficile à chauffer. Certains utilisateurs s’en sont plaints, rapporte la conseillère communale Cristelle Jadin (PEPS, opposition). Celle-ci propose de placer des rideaux isolants. Elle rappelle que son collègue Daniel Fosséprez (PEPS) avait fait la même demande pour la salle de Bois-de-Villers. L’échevin des travaux Éric Massaux (MICS) signale que, pour cette dernière salle, tout le matériel est arrivé. Les travaux vont pouvoir commencer. Pour la salle Notre Maison, l’échevin assure que des solutions seront trouvées. Le bâtiment lustinois abrite aussi un café, côté rue Saint-Léger. Le conseil communal a approuvé la réalisation de travaux en l’endroit, pour un montant de 15 000 €.

Cinq points de recharges pour véhicules électriques sont aujourd’hui opérationnels sur le territoire communal. La Région wallonne a élaboré un plan de déploiement de bornes de recharges complémentaires. Trois nouveaux sites vont être équipés: les parkings devant l’église de Bois-de-Villers, à la Sauvenière et au hall sportif de la Hulle.

Le conseil a approuvé l’augmentation du cadre au CPAS. Un agent de niveau sera engagé, les assistants sociaux passeront de 12 à 14 et les aides ménagers de 6 à 12.

Un véhicule utilitaire électrique va être acquis au bénéfice du service technique, pour un montant estimé à 40 000 €. Un subside pourrait être obtenu.