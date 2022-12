Rivière : retour sur terre compliqué pour un parapentiste, retenu dans les branches

Ainsi, mardi, sur le coup de 15 h 30, dans la rue du Miedroux à Rivière, un voltigeur a connu un drôle de retour sur le plancher des vaches. Pas le temps de toucher terre, puisqu’il s’est retrouvé suspendu quelques instants, son aile s’étant prise dans un arbre, décoiffé par l’hiver et peut-être encore plus accrocheur.

Plus de peur que de mal pour le parapentiste qui s’en tire sans blessure. Mais il a eu fort à faire, et besoin d’un coup de main et d’une grande échelle, pour tenter de sauver son aéronef, complètement emberlificoté dans les aiguilles boisées. Un autre sport !