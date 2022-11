Profondeville: une psychologue victime de coups

Marie (prénom d’emprunt), souffre de schizophrénie. Elle est la maman d’un enfant autiste. Craignant qu’on lui enlève ce dernier à cause de son traitement, elle a diminué radicalement celui-ci. Le 21 janvier 2021, dans un état second, elle a parcouru une vingtaine de kilomètres et s’est présentée à Profondeville au domicile de la psychologue qui avait été mandatée par le SAJ pour se pencher sur son cas. Après avoir frappé à la fenêtre et avoir proféré des insultes, elle a donné trois coups à la victime, qui a subi une incapacité de travail de trois jours.