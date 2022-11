Le 28 octobre, les fonctionnaires technique et délégué de l’administration wallonne ont recalé la demande de permis de Newind visant l’installation de cinq éoliennes entre les villages de Saint-Gérard et Lesves. La décision se fonde sur les avis défavorables des communes impactées (Mettet, Profondeville, Anhée, Fosses-la-Ville), d’une série d’instances régionales et sur les nombreuses réclamations de citoyens (plus de 2000). Les fonctionnaires retiennent singulièrement que le projet se situe dans une "zone de haute valeur paysagère" et engendre un "impact sur les vues de haute valeur patrimoniale comme l’abbaye de Brogne".

Ce dossier n’est pas forcément clos: le promoteur dispose d’un droit de recours auprès du gouvernement wallon. Les ministres Willy Borsus (MR, aménagement du territoire) et Céline Tellier (Écolo, environnement) auraient à trancher.

Cinq autres mâts

Et voici donc un nouveau projet visant les mêmes espaces. Celui-ci est porté par Luminus et envisage l’implantation d’un parc de cinq éoliennes entre les villages de Lesve, Besinne et Bioul. L’opérateur organise la réunion préalable d’information de la population le jeudi 17 novembre à 19 h à la Maison de la culture de Profondeville (rue Colonel Bourg, 2).

"Nous nous trouvons ici dans le prolongement du précédent projet de Newind, avec la même zone de qualité de paysage, indique Juan de Hemptinne, le président de l’Association pour la défense des sites et vallées du Namurois. Notre détermination, tout en modération, et la qualité de l’expertise dont nous avons fait preuve dans le dossier Newind doivent nous amener à nous remobiliser sur ce projet Luminus."