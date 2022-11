Les Sharks attendues

Après Mons, les Mosanes s’apprêtent à jouer une nouvelle équipe redoutable de cette R2 avec Liège Atlas. « Avec 5 victoires et 2 défaites, les Liégeoises réalisent un beau début de championnat, souligne le coach profondevillois, Jordan Mouchart. C’est des filles d’expérience et physiques. Il faudra jouer sur notre vitesse et également pouvoir gérer nos moments faibles dans la rencontre. Contre Mons, on s’est plus ou moins bien débrouillé mais il ne faudra pas avoir d’aussi gros trous d’air que durant le 3e quart. On est attendu, nous en sommes conscients mais elles aussi, elles sont attendues. » J.Ma