Le 21 janvier 2021, dans un état second, elle a parcouru une vingtaine de kilomètres et s’est présentée à Profondeville au domicile de la psychologue qui avait été mandatée par le SAJ pour se pencher sur son cas. Après avoir frappé à la fenêtre et avoir proféré des insultes, elle a donné 3 coups à la victime, qui a subi une incapacité de travail de 3 jours. Le conseil de la partie civile réclame un euro à titre provisionnel et précise: "Ce jour-là, elle était méconnaissable et délirante. Alors qu’elle dit ne se souvenir de rien, elle a tout de même fait des recherches pour trouver l’adresse du domicile de la psychologue et a parcouru une vingtaine de kilomètres pour s’y rendre. C’était un acte organisé."

Le parquet ne s’oppose pas à la suspension du prononcé de la condamnation dans ce dossier. Ce que plaide également le conseil de la prévenue. "Elle avait peur qu’on lui retire son fils. C’était un délire momentané, elle est aujourd’hui stabilisée. " Jugement le 18/11.