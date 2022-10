Profondeville : coaching Smartphone, les aînés sur la même longueur d'onde que les jeunes

Pendant quatre sessions d’une heure, les jeunes ont répondu aux multiples questions des aînés sur la manière de recourir aux services bancaires, de transférer des photos ou simplement d’envoyer des mails.

"C’est un réel besoin à l’heure actuelle pour nos aînés, explique l’échevine. Le plus important est d’ordre social: les applications de messagerie, mails et réseaux sociaux permettent à nos seniors de maintenir un contact continu avec leurs proches et développer leurs liens sociaux." f.g.