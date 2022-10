Arbre : Katty Campinne à la galerie

L’exposition se tiendra les samedis 22 et 29 et dimanches 23 et 30 octobre de 14h à 18 h. Depuis de nombreuses années, le pinceau, l’acrylique et les matériaux sont les outils que Katty Campinne, artiste peintre utilise pour traduire ses émotions et particulièrement celles que la nature lui procure. Elle aime la nature et y trouve de nombreux sujets d’inspiration. Ses œuvres sont d’un abstrait subjectif, un figuratif épuré, dénudé. Elle peint cette nature en mode fantastique et est porteuse d’un message implicite, celui de la protection de la nature et de notre monde.