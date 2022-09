Rivière : une classe inclusive à l’école communale, l'aboutissement de 20 années d'évolution

Retour en arrière: c’est au début des années 2000, que l’instituteur Benjamin Aiguille est invité à reprendre la classe unique de l’école de Rivière. Dans une position délicate puisque la population scolaire y était faible. La mission de M. Benjamin était claire, "remonter le courant et faire grandir cette école, menacée de fermeture".

Il se fait que, à cette époque, une élève présentant des troubles autistiques a commencé sa scolarité dans la classe maternelle, puis rejoint la classe primaire de Rivière, intégrée dans le groupe.

L’expérience a été enrichissante, aussi bien pour cette enfant que pour ses condisciples, mais également pour l’enseignant qui a eu l’occasion de différencier et d’adapter de plus en plus sa pédagogie. Au fil des années, l’école a ainsi été reconnue pour son ouverture à des enfants différents.

Chacun son rythme

La population a augmenté et un second enseignant est arrivé. C’était le moment où, en maternelle, la pédagogie s’est centrée sur l’autonomie et la différenciation. Et en 2010, sont arrivés les projets d’intégration. Une enseignante est alors détachée de l’enseignement spécialisé et l’école de Rivière compté jusqu’à huit enfants en intégration.

Aujourd’hui, les projets d’intégration changent de forme. Le moment est venu de proposer un projet et une spécificité pour continuer à exister, soit l’ouverture de la classe inclusive. Elle est dédiée à des enfants relevant de l’enseignement spécialisé de type 2 et de type 3, atteints d’un retard mental modéré, voire sévère ou diagnostiqués avec des troubles autistiques.

Cinq élèves sont ainsi accueillis depuis la rentrée scolaire. Ils évoluent dans l’enseignement ordinaire, à leurs rythmes, grâce à un encadrement pédagogique permettant une individualisation de l’enseignement.

Cette ouverture a été possible grâce à la collaboration avec la Fédération Wallonie Bruxelles et avec Alexandre Hamont, directeur de la Cité Scolaire Le Bosquet de Fosses-la-Ville, dont dépendent les cinq élèves qui vont suivre les cours à Rivière.

Elle a aussi été rendue possible grâce à la cohésion de l’équipe pédagogique, bien soutenue par l’échevine de l’enseignement Bernadette Mineur et encouragée par la directrice de l’école, Caroline Beerens.

Depuis une dizaine d’années, Delphine Dubé est détachée de l’enseignement spécialisé à l’école de Rivière et a ainsi rejoint l’équipe en place: Benjamin Aiguille, Sarah Mignon, Mathilde Bruwier et Clara Saitta.