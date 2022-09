Profondeville: le projet Vélobus pour venir à l'école, ça roule

Le principe est simple: des groupes d’enfants à vélo empruntent un des trois circuits de quelque 2,5 kilomètres. Comme pour les bus, il y a plusieurs arrêts. Les jeunes attendent à ces différents endroits pour être pris en charge par des adultes à vélo. Il y a, également, des horaires bien précis à respecter: tous les départs s’effectuent à la même heure, soit 7h50, pour arriver à l’école à 8h20. Le retour se fait par le même chemin, au départ de l’école à 12h20.

La ligne n°1 part de la rue Gustave Culot et rejoint l’école via la Blanchisserie, le Bois de Graux, la Scierie et la place de Lesve. La seconde part du Fond de Vau, puis Biernostet, rue Joseph Misson, Les Hayettes et la Bouverie. Le circuit n°3 part de la Chapelle de Besinne, puis le terrain de football et la rue Georges Pochet.

Actuellement, une trentaine d’enfants participent à l’opération, soit, signale le directeur Mathieu Nicaise, un quart de la population scolaire de l’école. Il y aura encore une prise en charge mercredi prochain, puis un arrêt pendant les périodes automnales et hivernales. L’opération reprendra les mercredis, dès les premiers beaux jours.

Les autorités sur deux roues

Pour ce lancement, le ministre wallon du Climat, de l’Énergie, des Infrastructures et de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo) a rejoint un des circuits. Il était accompagné de pratiquement tous les membres du collège communal avec le bourgmestre Luc Delire, en tête, et le conseiller de l’opposition François Piette. À leur arrivée à l’école, ils ont été accueillis par l’équipe éducative et le pouvoir organisateur.

Parallèlement au projet Vélobus, le Pédibus est lancé. Chaque jour de l’année scolaire, les enseignants de l’école reconduiront, fin de journée, les enfants à trois endroits différents, où les parents pourront venir les reprendre.

Cela a entre autres comme avantage de diminuer des embouteillages de voitures au sortir de l’école. À ce jour, une quinzaine d’enfants sont inscrits.