Choix d’un gestionnaire de réseau: Profondeville ne suivra pas l’AIEG dans son recours

Après avoir entendu les arguments des deux candidats, lors de la séance du 15 février 2022 du conseil communal, au terme d’un long débat, la Commune avait préféré l’offre de l’AIEG à celle d’ORES pour "notamment, des raisons tarifaires plus favorables aux habitants de l’entité et au budget communal".

La réticence d’Écolo

Le groupe Écolo, qui fait partie de la majorité, avait préféré, quant à lui, s’abstenir "au motif du risque que pouvait représenter un changement d’opérateur".

L’échevin qui avait présenté le dossier, Jean-Sébastien Detry, était conscient que la décision du conseil communal avait peu de chance d’aboutir dès lors que le décret wallon qui traite des gestionnaires de réseaux de distribution, consacre le principe de l’enclavement, à savoir qu’il n’est pas possible pour une commune de choisir un opérateur qui ne jouxte pas une commune directement avoisinante. Or les communes qui encerclent Profondeville avaient désigné l’opérateur ORES, ce qui explique que le gouvernement wallon, en date du 15 juillet, a annulé le choix profondevillois.

Comme nous l’expliquions dans notre précédente édition, le 14 septembre, le conseil d’administration de l’AIEG a toutefois décidé d’aller en recours au Conseil d’État

Du côté communal, on regrette aussi la décision du gouvernement wallon et l’application d’un décret qui, à sa manière, bride l’autonomie communale. Mais la Commune ne s’associera toutefois pas au recours de l’AIEG.

En effet, le collège communal "ne souhaite pas entrer dans un conflit juridique de longue haleine, potentiellement coûteux et qui risquerait de pénaliser l’entité et ses habitants dans un contexte où les investissements sont nécessaires à la transition énergétique dans ses modes de consommation et de production."