Profondeville : Suzanne Heughebaert-Gérin et Marie-Hélène Clesse-Honoré exposent

Marie-Hélène Clesse-Honoré, elle, a été secrétaire de direction. Elle a toujours aimé le dessin et depuis 1998 suit des formations chez l’artiste Annick Ranwez. Elle a débuté par des peintures en noir et blanc, avant de passer à la couleur. C’est d’ailleurs la couleur que Marie-Hélène a voulu honorer dans cette exposition, où le bleu, le vert, l’orange et le rouge sont au rendez-vous. L’aquarelle et l’acrylique sont deux techniques qu’elle aime travailler.

Les samedi 24 et dimanche 25 septembre de 14h à 18h.