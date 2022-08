Intervention policière et gaz lacrimogène au Méga-Défi

Si les festivités du méga-défi, qui se sont tenues durant trois jours dans le village de Lesve (et qui regroupaient les six villages de l’entité profondevilloise plus Floreffe et Wépion), se sont déroulées dans l’ensemble dans une ambiance de compétition, mais dans un esprit amical, un incident aurait pu faire tout basculer. Il n’en fut rien, fort heureusement.