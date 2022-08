Proches de l’exploit

Alors que Pollina, par deux fois, et Pantot allument les premières brèches sans toutefois faire mouche, ce sont bien les Namurois qui vont débloquer le marquoir. Suite à une mauvaise de relance de Morana, Tonneau récupère le cuir et trompe Marly, avancé, d’une frappe lointaine (0-1). A la 28e Pantot adresse un bon centre au cordeau, repris au premier poteau par Kabombo. Un vrai geste de buteur (1-1) ! La réplique visiteuse ne se fait pas attendre et Goossens, seul devant Marly, s’arrête sans raison, se pensant hors-jeu. Huy peut souffler. Juste avant l’heure de jeu, et alors que Huy pousse tant et plus, Di Primo, le portier lustinois, va sortir le grand jeu. Et après une première alerte repoussée par Marly, Tonneau profite d’une belle déviation de Notte pour lober le dernier rempart hutois (1-2). Il reste alors vingt minutes à jouer et Huy va accentuer son siège. Mais Di Primo retarde l’échéance à de multiples reprises alors que Huy passe proche de la correctionnelle quand la tête de Robert heurte l’équerre. Jusqu’à la 82e et cette déviation de Pollina vers Picchietti qui conclut d’un angle fermé (2-2). Et six minutes plus tard, Charef, également entré au jeu, rabat vers Nzoigba qui pousse au fond via Di Primo...