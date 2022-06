Une course folle aux huit boules de cristal pour donner une longueur d’avance au Méga-Défi

À lire aussi | DIAPO| Méga Défi à Wépion: Lesve l’emporte sur le fil

Le canevas, accompagnant huit photos énigmatiques postées sur les réseaux, peut se résumer ainsi: " Dans un rayon de 2 km autour de l’église de chaque village participant, une boule de cristal vous trouverez. " Dimanche soir, trois des huit sphères avaient déjà été dégotées, en un temps records. " Nous ne nous y attendions pas mais des équipes se sont très vite mises au boulot. Lustin avait mis un homme à chaque arbre. Ce rtains joueurs ont fouillé leur village jusqu’à 2h du matin avant d’être vaincus par la météo et la pression du réveil du lundi matin. Et la nuit d’avant, certains avaient tenté de nous suivre pendant que nous cachions les boules ", sourit Randolph Kapenda, ancien capitaine wépionnais et membre du sextet (avec René Desneux, Julien Dubourg, Pierre Mineur, Fabien Stenhouse et Mathias Tuaux) composant la Commission Plaisir, ressuscitée pour le Méga-Défi 2022, en accord avec les organisateurs de celui-ci.

©Commission Plaisir – Méga Défi 2022

Tentative de record du monde

" Cette commission avait été créée en one-shot, il y a 10 ans, lors de l’édition bois-de-villersoise. Nous la relançons pour proposer des animations à côté de la vingtaine d’épreuves officielles. Pour faire monter l’ambiance avant et pendant les trois jours. Une tentative de record du monde devrait notamment avoir lieu. "

En attendant, c’est donc cette activité de fouille et de rapidité (inspirée du jeu à succès de Radio Contact, lui-même nourri par la saga Dragon Ball ), dans le domaine public et ne nécessitant pas de se mettre en danger, qui bat le rappel.

©Commission Plaisir – Méga Défi 2022

" C’est plus intense que simplement renvoyer les dates à bloquer dans l’agenda. Puis, tout le monde en a besoin: le Méga-Défi n’a plus eu lieu depuis 2019. Même en dehors de l’événement annuel, les villages s’entraident, des délégations vont dans les kermesses des uns et des autres. Pendant près de trois ans, l’absence de celles-ci avait fait tomber le petit bruit de fête permanent. "

Il y a aussi un nouveau public à séduire. " Ce type d’activité permet une émulation, de populariser l’événement auprès de ceux qui n’y participent pas habituellement. Si on a toujours bien besoin de profil type pour les épreuves – des grands-parents, des enfants de 6-8 ans ou une dame de plus de 40 ans –, le Méga-Défi reste dans les mœurs comme un week-end plébiscité par les 20-40 ans. Mais on compte sur tout le monde pour venir s’y amuser! "

Et se tirer gentiment dans les pattes. " Dans le cas présent, si un village trouve sa boule, il gagne 8 points. Mais il peut en gagner un de pluset faire perdre ces 8 points aux autres villages en trouvant leur boule. Bois-de-Villers a trouvé celle de Wépion, Wépion va vouloir se venger. Mais, comme Profondeville et Lustin ont déjà trouvé leurs trésors, il est fort possible qu’ils envoient leurs armées sur les territoires voisins. " Et le fair-play? " Forcément, cela va compter. On sait que certaines équipes aiment bien figurer dans ce classement, mais le but n’est-il pas avant tout d’engranger le plus de points dans la compétition? "

Les équipes sont d’ores et déjà bouillantes, alors que trois boules (Arbre, Floreffe, Rivière) sont encore dans la nature, à l’heure d’écrire ces lignes. Les organisateurs de Lesves devraient eux aussi proposer des pré-jeux en attendant le jour J.

Infos et indices: Page Facebook « Commission Plaisir - Méga Défi 2022 »