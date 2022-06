Et depuis septembre 2021, la Commune propose aux élèves de nouveaux menus dans les écoles, basés sur des légumes de saison, en priorité et ouverts sur le monde. Elle a aussi mis sur pied des ateliers didactiques sur le terrain, pour les classes. En un mot:plus de légumes et moins de viande et de sucre. Le programme est mené en partenariat avec le collectif Influences végétales.

Marie-Pascale Remée a remercié tous ceux qui ont œuvré à la concrétisation du projet, et en particulier les autorités communales.

L’échevine de l’enseignement Bernadette Mineur a rappelé que l’alimentation et l’activité physique représentent les deux leviers les plus importants pour relever le défi de lutter contre certaines maladies. L’échevine reconnaît que le travail sera long mais prendre de bonnes habitudes alimentaires est un vrai défi.

Bon pour la planète

La présidente du CPAS Sophie Dardenne a rappelé que l’alimentation est un besoin primaire, mais qu’il passe parfois au second plan parce que la société et la publicité tentent au quotidien de faire croire à d’autres besoins.

Elle a montré les avantages d’une alimentation durable sur la santé physique, mais aussi sur les performances intellectuelles, cognitives et sportives. C’est une manière de vivre basée sur le respect de soi, en refusant d’être victime de la publicité et de participer au profit de multinationales sans scrupule.

Respect de la terre, aussi, parce qu’elle invite à consommer des produits issus de l’agriculture raisonnée. Respect également de ceux qui travaillent cette terre pour en faire sortir des produits sains et de saison. C’est une manière d’encourager ces producteurs locaux, en limitant les intermédiaires et les transports.