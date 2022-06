La Biscuiterie Namuroise lance Wow, un petit-frère pour personnaliser, sans perdre en qualité, les biscuits à (s’)offrir (vidéo)

Amis et investisseurs en ont profité pour fêter la success-story fulgurante de la fabrique mise sur pied par le duo Paul Navez-Laurent Gillain (le premier, venu de la consultance, et le second, maître-boulanger, comme on l’est dans sa famille depuis cinq générations).

Leurs locaux sont spacieux et pourtant déjà à l’étroit. En effet, la société espère déménager dans les prochains mois, sans jamais quitter le territoire namurois, après une première levée de fonds et l’engagement de personnel. Pour passer de 10 à 20 équivalents temps plein.

©No Picture Please

«Passeurs d’émotions personnalisées»

Pourtant, le lancement de la structure a coïncidé avec un virus moins craquant: le Covid. " Jusqu’ici, nous n’avons connu que lui , explique PaulNavez, et ça a beaucoup joué. Plutôt que la grande distribution, nous avons joué la carte des commerces locaux, où le consommateur a pris l’habitude d’aller s’approvisionner pendant le confinement. Aujourd’hui, nous disposons de 500 points de vente, dans 15 pays (Belgique, France, Espagne, Norvège, Grèce, etc.)" Le timing doit aussi au hasard et à la chance mais a accéléré l’activité de ces deux entrepreneurs qui veulent échapper au moule de l’industriel (lire ci-dessous).

©ÉdA

©ÉdA

Sous le slogan " Croquants et croustillants comme on les aimait tant ", selon des recettes de 1906 retrouvées dans le grimoire d’un aïeul de Laurent, la biscuiterie a fait son entrée sur le marché comme dans du beurre. Avec une croissance multipliée par six en deux ans et demi, l’entreprise produit aujourd’hui 45 tonnes de biscuits par an. Elle espère quadrupler ce chiffre, devenir la 3e biscuiterie belge artisanale avec 5000000 € de chiffre d’affaires d’ici 2025.

Évoluer pour ne pas perdre une miette

Riche de diverses gammes (15 biscuits classiques, 14 bio et, nouveauté, une sorte salée " mais pas des crackers "), la Biscuiterie intensifie désormais sa production de friandises personnalisables. " En 2021, pour 550000 € de chiffre d’affaires, 160000 venaient déjà de biscuits sur-mesure. Mais ce n’est pas le même marché que les traditionnels, d’où la création de cette 2emarque, Wow, et d’une plateforme en ligne, www.wowbiscuits.com , qui facilitera l’information du client – nous ne devrons plus continuellement expliquer à chacun comment nous fonctionnons – et sa commande d’un projet particulier. "

©ÉdA

Texte ou image, gravure sur petits-beurre ou biscuits glacés décorés (sur base de devis), pour un mariage, la fête des pères/mères, Halloween ou, forcément, Noël, les possibilités sont illimitées et les quantités très ajustables (dix ou des centaines). Le tout toujours décoré à la main.

Le manger ou l’encadrer

©ÉdA

" L’idée, continue Paul , c’est “vous le créez, nous le cuisinons”. Comme cette jeune maman qui, après son accouchement, voulait offrir aux visiteurs un biscuit au nom de sa fille Capucine. Des entrepreneurs nous le disent, à une bouteille de champagne, ils préfèrent des biscuits en guise de cadeaux à leurs clients. " Paul et Laurent œuvrent d’ailleurs pour des particuliers mais aussi des festivals (les stars de Namur is a joke ont dévalisé les biscuits portant son nom), des hôtels. Des projets très namurois aussi (le téléphérique, le boudeur, alter ego du Grognon…).

Sur le mur d’exposition, on voit aussi le portrait du Diable Rouge Axel Witsel qui orne une gourmandise. Des heures de travail. " Ça devient de l’art, impayable. Mais pour des projets plus accessibles, certains achètent en double. L’un pour manger, l’autre à exposer. "