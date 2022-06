Des noces de diamant ensuite pour les 60 ans de mariage des époux Ernest Pont et Jacqueline Colassin qui ont uni leurs destinées le 25 aout, à Bois de Villers qui ont trois filles et cinq petits-enfants.

Robert Carly a épousé Marie-Claire Lambert le 9 juin, à Rivière. Ils sont les parents de trois enfants et les grands-parents et arrière-grands-parents de sept petits-enfants. Maurice Courtois et Andrée Delcourt se sont mariés le 24 juillet, à Anhée.

Enfin, les noces d’or pour un demi-siècle de mariage. Le 25 mars Jean-Pierre Paul a épousé Mireille Antoine. Ils ont un fils, quatre petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

Philippe Hecq et Anne-Marie Marchal se sont mariés le 20 mai, à Lustin, ont deux enfants. et cinq petits enfants.

Le 18 mars, c’était au tour d’ Andrzej Jazienicki d’épouser Sylviane Doyen, à Florennes. Ils ont deux fils et sont les grands-parents de deux petites-filles.

Léon Lenaif et Dominique Delhez se sont mariés le 12 avril à Sart-lez-Spa. Ils ont une fille. Le 25 mars à Bois-de-Villers, Bernard Papart épousait Myriam Noël qui lui a donné une fille. Ils ont deux petits enfants.

Philippe Pire et Françoise Paris se sont mariés le 15 juillet à Lesve. Le couple a une fille et une petite fille.

Le lendemain de la fête nationale, Jean Marie Rossi a uni sa destinée à celle de Catherine Duchenne. Ils ont deux filles et deux petits-fils.

Guy Simonart et Antoinette Colson, mariés depuis le 22 avril à Archennes ont une fille et un petit-fils.

Le 2 septembre à Lustin, Stanislas Kata épousait Anne-Marie De Clercq qui lui a donné deux enfants. Ils ont deux petits-fils.

Albert Walbrecq a épousé le 6 mai à Molenbeek-saint-Jean Mireille Martin. Ils ont deux filles et trois petits-enfants.

Kurt Joucken et Christiane Paquot se sont mariés le 24 mars à Amblève. Ils ont cinq enfants et quatre petits-enfants.

Parents de deux enfants et grands-parents de deux petites-filles, Paul Dantinne et Jacqueline Meura se sont mariés le 25 mars, à Bois de Villers

Jean-Pierre De Vreese et Josiane Guillaume se sont mariés le 17 juin 1972 à Bois de Villers. Le couple a trois enfants et cinq petits-enfants.

C’est à Namur le 25 mars que Philippe Schoofs a épousé Michèle Donis qui lui a donné deux enfants. Ils ont quatre petits-enfants.