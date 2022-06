Cour d’assises de Namur: Bernard Marchal était responsable du contrôle de ses actes

L’homme de 52 ans présente un fonctionnement intellectuel un peu limite. "Celui-ci se situe entre la norme faible et un possible retard intellectuel léger" , d’après le psychiatre. Mais ce qui a surtout été évoqué, c’est la consommation d’alcool constante de l’accusé (y compris le jour des faits, il avait un taux d’alcool de 3,60 g/l) et l’influence que celle-ci a pu avoir. "M.Marchal boit depuis qu’il est tout jeune. Il est assez léger sur sa consommation d’alcool. Elle fait tellement partie intégrante de son existence qu’il ne la questionne pas. Ce n’est pas par déni mais parce que ça fait partie de son quotidien" , explique le psychiatre.

Il va manger un steak après les faits

Pour lui, le taux d’alcool qu’il avait dans le sang avant de commettre son geste fatal, même s’il était important, ne lui a pas fait perdre ses capacités de discernement tant sa consommation est chronique et habituelle. Bref, il savait ce qu’il faisait. "Et il s’est lui-même mis dans cet état" , a signalé MeDevaux, avocat des parties civiles, à la cour. Mais, selon le psychiatre, les faits ont été favorisés non seulement par les différends familiaux mais aussi par cette alcoolémie.

D’après la pharmacienne toxicologue, venue témoigner également, quand on boit de l’alcool dans de tels taux, ça a quand même une influence, même si on est habitué, a-t-elle expliqué, répondant à une question de MeMaudoux, avocat de la défense.

Ce dernier a aussi interrogé le psychiatre sur la prise de médicaments de Bernard Marchal qui, depuis le décès de son papa en juillet 2019, prenait des antidépresseurs et des anxiolytiques. Mais pour le spécialiste, cela n’a pas eu d’impact sur le comportement de l’intéressé et l’acte qui a été commis.

Le président, Olivier Warnon, a interrogé le psychiatre sur l’attitude surprenante que l’accusé a eue juste après la mort de son frère. "Il quitte les lieux, ère en voiture et va manger un steak dans un restaurant" , a-t-il rappelé. L’expert propose deux hypothèses. "La première, c’est qu’il éprouve un mépris total pour la victime et ce qu’il vient de faire. La deuxième, c’est qu’il est hagard, stressé, et se rassure avec des éléments archaïques comme la nourriture et l’alcool qui représentent à la fois un réconfort autant qu’un poison."