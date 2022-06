Bernard Marchal à la cour d’assises de Namur: les explications chaotiques et contradictoires des deux compagnes

Murielle D., la compagne de feu Jean-Luc Marchal pendant 26 ans, dit avoir une "peur bleue" de Christelle S. qui était la compagne de Bernard Marchal (depuis 2018) lors des faits qui l’ont conduit aux assises. Elle se souvient d’une scène où elle et Jean-Luc avaient invité Bernard et Christelle chez eux. " Sans raison, elle s’est levée et m’a tirée par les cheveux et puis elle est tombée au sol , relate-t-elle, encore traumatisée. On a appelé la gendarmerie et quand elle a appris qu’on voulait déposer plainte, elle nous a menacés de mort." Murielle affirme avoir encore peur aujourd’hui de la croiser en ville.

Entre les frères aussi, Murielle affirme que l’ambiance n’était pas toujours au beau fixe. "On allait tous les midis avec Jean-Luc réchauffer le dîner de la maman des frères Marchal car elle souffrait d’Alzheimer , poursuit Murielle. Et puis, depuis que Bernard était en couple avec Christelle, Jean-Luc trouvait qu’elle avait une mauvaise influence sur lui et il voulait le protéger. Tout cela créait beaucoup de tensions."

Le jour du drame, le 30 octobre 2019, la tension était aussi perceptible. Les deux frères devaient gérer la vente du tracteur de leur père décédé et réfléchissaient à la vente de la maison familiale et de ce qu’il allait advenir de leur mère malade. Le tout, sur fond d’alcool. "On n’a rien mangé, on a tous commencé à boire" , assure Christelle, qui a toujours eu l’impression d’avoir été le bouc émissaire de la famille Marchal. "L’ambiance était malsaine à mon égard, je ne m’y sentais pas bien."

Toujours le jour des faits, les deux femmes s’étaient disputées à propos de deux éléments: Christelle reprochait à Murielle d’avoir trompé Jean-Luc avec Bernard il y a plus de 20 ans ( "C’étaient des échos qui ont fait le tour du village. Cela ne s’est jamais passé" , dira cette dernière) et la discussion s’était encore envenimée à propos du sac à main de Murielle prétendument volé.

«Un trou noir»

Lorsque Jean-Luc est allé trouver Bernard à l’étage pour lui demander si Christelle n’avait pas pris le sac de Murielle, les choses ont pris une tournure malheureuse, mais les deux femmes ont des explications aux antipodes l’une de l’autre. "Déjà, je n’ai pas accusé Christelle d’avoir volé mon sac, je n’aurais pas osé!" , prétend Murielle. Pour décrire la scène de crime, elle explique: "Bernard s’est mis devant son frère et il a tapé directement (avec le couteau, NDLR). Je n’ai pas vu une bagarre ou une empoignade avant, je peux le jurer. Cela s’est fait en deux secondes. Jean-Luc est descendu avec le couteau dans le cou et sur la dernière marche, il a vacillé."

Pour Murielle, son homme n’était pas du genre bagarreur et il n’aurait jamais menacé Bernard de lui "casser la gueule" qui aurait généré chez Bernard une réaction si violente. Elle estime que c’est Christelle qui a mis le feu aux poudres.

Christelle, elle, confie avoir un "trou noir" entre le moment où les frères ont vendu le tracteur à un acheteur et celui où elle retire le couteau des mains de Bernard après le meurtre. Elle a d’ailleurs donné plusieurs versions des faits lors de ses auditions à la police. Elle se souvient juste que dès le début de cette funeste journée, Murielle lui lançait des piques sur le fait qu’elle ne faisait pas vraiment partie de la famille. Elle avoue avoir attisé le feu en poussant Bernard à admettre devant son frère qu’il avait eu une aventure avec Murielle.

Pour le reste de la journée, elle évoque "un flou total" . Elle dit ne pas se souvenir non plus de l’histoire du sac. "Ça se disputait, ça criait. Jean-Luc était très enragé mais je ne savais pas pourquoi." Après le coup de couteau fatal, elle explique avoir mis l’arme blanche dans un seau d’eau sur la terrasse et être partie très vite. "À ce moment-là, je ne vois pas tout le sang, je ne vois rien. Tout ce que je veux, c’est partir car je me sens mal. J’avais beaucoup bu." Avec Bernard, ils sont partis en voiture. "On ne savait pas où aller, nous étions perdus!" Ils se sont fait arrêter en chemin, quelques heures après le drame.

Aujourd’hui, Christelle ne sait pas vraiment où elle en est avec Bernard mais elle garde envers lui un soutien indéfectible. "Nous ne sommes pas sur la même longueur d’ondes pour le futur mais je ne le lâcherai jamais. C’est le compagnon le plus formidable que j’ai eu!"

Les jurés doivent se forger leur opinion sur base des éléments du dossier mais aussi sur les déclarations orales entendues lors de cette cour d’assises. Pas sûr que les discours des deux femmes les aident en ce sens, tant certains propos ont pu laisser les parties perplexes.