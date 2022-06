Cour d’assises: à Bois-de-Villers, un coup de couteau dans le cou fut fatal à Jean-Luc Marchal

Un contexte tendu

Le jour des faits, Jean-Luc et Bernard Marchal ainsi que leurs compagnes respectives s’étaient retrouvés au domicile de la maman des frères Marchal, à Bois-de-Villers. Suite au décès de leur père quelques mois plus tôt, les deux frères devaient discuter de la possible vente de la maison familiale et procéder à la vente d’un tracteur. C’est après cette vente que les choses se sont envenimées.

L’ambiance était déjà relativement tendue à la base entre Christelle S., la compagne de Bernard, et Murielle D. Durant l’après-midi, elles s’étaient invectivées, la première accusant la deuxième d’avoir trompé son mari. Quand Jean-Luc et Murielle ont voulu quitter la maison, cette dernière ne retrouvait plus son sac à main et reprochait à Christelle de le lui avoir volé. Jean Luc est alors monté les escaliers pour demander à son frère qui était à l’étage s’il n’avait pas vu le sac en question. Au juge d’instruction et aux policiers, Bernard a expliqué que son frère l’avait menacé de "lui casser la gueule" si lui et sa compagne ne rendaient pas le sac. Il explique alors que, "pris de panique" , il a saisi un couteau qui se trouvait sur un évier. Les deux hommes se sont retrouvés sur le palier, face à face, et lorsque Jean-Luc a avancé vers Bernard, ce dernier lui a infligé un coup à hauteur du cou. "Je ne pensais jamais faire une chose pareille, c’était plus pour qu’il parte que j’ai pris le couteau" , s’est-il défendu lors de son audition.

Un dernier steak avant les menottes

La réaction de Bernard Marchal après le drame est assez curieuse. Paniqué, selon ses dires, il a fui avec Christelle au volant de son 4x4 pour se rendre chez Isabelle C., son ex-compagne. Lui expliquant qu’il a "fait une bêtise" , il lui demande à pouvoir se cacher. Ce qu’elle refuse. Il tente aussi de contacter sa fille puis il dit à Christelle qu’il veut aller "manger un bon steak" parce qu’il sent que ça va être le dernier. Ils vont donc s’attabler au Café de la gare à Profondeville et se saoulent avec du vin rouge. Un avis de recherche ayant été lancé, Bernard et Christelle sont interpellés par la police durant la soirée, à bord de leur véhicule, juste après ce dernier resto.

D’après l’autopsie, la mort de Jean-Luc Marchal résulte d’une section partielle de son artère sous-clavière gauche et de son aorte thoracique, à l’origine d’un choc hémorragique létal inévitable. On ignore ce que le couteau à steak avec lequel le crime a été commis est devenu.

Lors de ce procès où se succéderont une quarantaine de témoins, la lumière sera faite sur les circonstances du meurtre. Est-ce cette seule dispute qui a dégénéré ou y avait-il déjà un contentieux plus ancien? Selon une des sœurs des protagonistes, il existait des différends financiers et de la jalousie. L’alcool n’a pas aidé puisque tant Bernard que Jean-Luc étaient sous l’influence d’une importante consommation de boissons alcoolisées avant que le drame ne se joue. Les experts en toxicologie qui viendront témoigner seront à même de préciser ces éléments.

Mercredi, en présence de l’accusé et des avocats des différentes parties, le jury a été composé après un tirage au sort, comme l’exige la procédure. Sept femmes et cinq hommes auront la lourde tâche d’analyser les faits qui ont amené l’accusé devant la cour d’assises et de déterminer s’il est coupable ou non du meurtre qu’on lui reproche. Le cas échéant, ils devront trancher sur la peine à lui infliger. Théoriquement, Bernard Marchal encourt de 20 à 30 ans de réclusion.