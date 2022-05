19-26, 19-21, 23-19, 18-15

PROFONDEVILLE : Degey 8, Gruslin 5, Delvaux 15 (1x3), Garot 12 (1x3), Tillieux 4, Bastin, Guns 11, Balon Perin 9, Sprimont 2, Mouchart 13 (2x3).

Défaits au match aller, les Mosans ont rendu une belle réplique sur le retour. Mais la pièce est tombée du côté de Kain en fin de match, qui a pu ainsi coiffer les lauriers.

Comme à l’aller, les Mosans marquent les six premiers points, avec un Degey décisif dans la raquette (6-0). De quoi réveiller les Kainois et Payen, qui remet les deux équipes à égalité (8-8). Si la bombe de Mouchart redonne de l’air à Profondeville, les visiteurs barricadent ensuite leur raquette, et passent devant pour la première fois grâce aux contre-attaques: 11-12 puis 19-26 à la 10e. Dans le second acte, les Mosans montent d’un cran en défense (24-28) mais la montée au jeu de Van Dam, le fer de lancer kainois, change la donne. Kain prend jusqu’à 10 unités d’avance, alors que les Sharks accumulent les paniers ratés sous l’anneau. Seuls les lancers francs et les pénétrations de Balon Perin leur permettent de rester sur les rails: 38-47 au repos.

Au retour des vestiaires, les Mosans durcissent le ton en défense, à tel point que les deux équipes ne font que shooter à distance, sans réelle réussite. Mouchart permet cependant à Profondeville de recoller au score (50-53), avant que Payen redonne une bouffée d’air à Kain: 61-66 à la 30e. Le dernier acte ne manque pas de suspense. Profondeville continue à limiter leurs adversaires derrière et sur deux bombes de Garot et Delvaux, il repasse même devant (72-68)! On pensait alors que les Bleus allaient se diriger vers une belle, mais A. Bachelard ne tremble pas derrière la ligne des trois points (2). À 79-79, les Mosans gaspillent leur dernière possession, et Salmon offre sur un plateau le titre à Kain dans les dernières secondes de jeu.