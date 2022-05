Nuisances sonores à Rivière: intervention sur le pylône, dès que le vent soufflera, l’antenne sifflera… ou pas? (vidéos)

Situation inédite

Le rapprochement fut vite fait: ces nuisances qui les réveillent la nuit ou les empêchent de profiter de leur terrasse (ce serait dommage vu le soleil radieux de ces derniers jours), les Profondevillois les ont ressenties au lendemain du remplacement de l’antenne au sommet de la structure. En septembre dernier. " Depuis, c’est comme si on soufflait dans une bouteille ", résume Brigitte Lusiaux, qui habite en contrebas du point de vue des Sept Meuses. En réalité, la mélopée est perçue dans un rayon de trois kilomètres au moins, jusqu’en bord de Meuse et dans les villages voisins.

À lire aussi | L’antenne de Rivière leur casse les oreilles: la vallée de la Meuse plongée dans une ambiance de film d’horreur

Un cas de figure inédit: le fournisseur a installé sur de nombreux sites, entre autres en Angleterre, des antennes de ce modèle sans rencontrer le problème décrit par les riverains. La configuration particulière du pylône au sommet de la vallée de la Meuse et des vents remontant le long de la structure de l’antenne pourrait engendrer un vortex qui générerait la nuisance sonore.

La RTBF prenait le problème très au sérieux et chargeait, en février, la société étrangère de trouver une solution.

Installation de tendeurs

Jean Vanbraekel, directeur Opérations et Distribution de la RTBF, explique la complexité du phénomène. " Nous avons pris contact avec CEDIA, bureau d’étude en acoustique et vibrations de l’Université de Liège. Une visite sur site a eu lieu. Ils ont pu constater le phénomène lors de leur visite. Ils ont reconnu que la détermination de l’origine des nuisances est complexe et pas réalisable par une étude théorique. Ils nous ont accompagnés dans l’élaboration de différentes hypothèses. " L’équipe a mis sur pied une planification d’actions sur site dans le but d’écarter ou de confirmer ces hypothèses.

©EdA

" Mi-avril, une première intervention a eu lieu au niveau de l’antenne DAB + au sommet du pylône, avec le placement de tendeurs. " De quoi écarter l’hypothèse d’une vibration de cette antenne. " Depuis cette intervention, les conditions de vent qui induisent la nuisance ne se sont plus produites. Un seul signalement d’une nuisance courte nous a été remonté très récemment. Nous avons donc décidé d’attendre des conditions qui permettraient de vérifier si notre intervention sur l’antenne sommitale solutionne ou non le problème. "

À la merci du vent

Brigitte et son voisin René ont vu une amélioration, certaine: " Naturellement, il n’y a plus eu beaucoup de vent. Mais, le 10 mai, le phénomène s’est produit. Nous l’avons entendu, mais de manière beaucoup moins bruyante. " Dans le décor, mercredi matin, le ronron des tondeuses avait pris le pouvoir, alors que le vent se levait.

©EdA

Du côté de Jean Vanbraekel, on temporise donc la suite du plan. " Nous avons eu une réunion ce 12 mai pour envisager la suite avec le fournisseur de l’antenne. A été décidé au cours de cette réunion de postposer encore de deux semaines – et sous réserve que les conditions de vent provoquant le phénomène se présentent – la deuxième action. Elle consiste en une intervention sur le carénage de l’antenne TNT, tel qu’initialement prévu en mars et avant la visite du CEDIA. " Le directeur reste tout ouïe aux plaintes qui pourraient émaner des riverains, ces prochaines semaines.