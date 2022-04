La pandémie avait empêché la tenue de ce festival en novembre. C’est donc avec plaisir que spectateurs et artistes se sont retrouvés à la Maison de la culture de Profondeville.

Ce festival, imaginé par Nicolas Fauchet, rappelons-le, s’est créé en collaboration avec la Commune de Profondeville et propose neuf spectacles de tous genres, d’artistes confirmés et des jeunes talents.

La soirée de gala, entre rire et émotion, a ouvert le festival avec une dizaine d’artistes pour un show unique. Tex, Bruno Coppens, Éric Boschman, Sarah Grosjean, Bénédicte Philippon, Richard Ruben, Carole Matagne, Vincent Pagé, Angel Ramos Sanchez ont tenu le public en haleine pendant plus de deux heures.

Jeudi, c’était l’inauguration du festival avec les autorités communales et les partenaires, avant le spectacle de Vincent Pagé, le facteur-acteur namurois bien connu. Ce spectacle était offert aux Profondevillois via un concours et la salle était pleine à craquer. Quelque 150 personnes ont ainsi applaudi le local de l’étape. Freddy Tougaux, bien connu par ses passages toujours appréciés à la télé, lui a succédé.

Vendredi, c’était au tour de Clément Blouin et de Bruno Coppens, ce jongleur fou de mots qui raconte une vie jouant à pile ou farce, de monter sur scène.

Du lourd pour le week-end

Ce samedi à 17h, l’ancien GO du Club Med Kostia embarquera le public dans son quotidien, dans la vie d’un papa moderne avec ses péripéties et ses mésaventures. Avec son humour ironique et cinglant, Richard Ruben prendra le relais à 20h30.

Dimanche à 14h30, le sommelier belge Éric Boschman proposera son Wine Man Show : 1,5 litre d’impro et de bonheur. Il sera suivi à 17h et 20h par les blagues les plus fameuses de Renaud Rutten.

Nicolas Fauchet est d’ores et déjà heureux de cette première édition. Il ne compte pas en rester là et espère revenir, l’an prochain sur les bords de Meuse.