Onhaye: les Intérêts Communaux, version 2024, ont déjà leur liste

À Onhaye, comme ailleurs, on ne votera pour le scrutin communal qu’en octobre 2024. Mais, la liste ICO (Intérêts Communaux Onhaye), actuellement majoritaire, est déjà constituée autour de Christophe Bastin, pour couvrir toutes les entités. Elle se compose de six femmes et sept messieurs. On compte six nouveaux candidats (Marjorie Bury-Thiange, de Falaën ; Juliette Besohé, d’Onhaye ; Sylvie Cox, d’Onhaye ; Michel Willain, de Serville ; Jérôme De Groote, d’Onhaye, et Jean-Christophe Hymon, de Sommière).