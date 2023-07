Les deux membres de la minorité présents, Julien Barreau et Francis Cleda, grincent des dents en apprenant que s’est tenue une réunion d’information (non obligatoire, précise le bourgmestre) à laquelle ils n’ont pas été conviés. Alors que les forains, eux ont été invités, à leur plus grande surprise d’ailleurs.

Julien Barreau s’étonne également que la Commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité n’ait pas été consultée.

Réponse du père de la halle, Gérard Cox: "On l’a décidé comme cela". Et le bourgmestre d’appuyer: "On doit dépenser vite pour garder les subsides." Au vote, Julien Barreau s’abstient et Francis Cleda vote contre, se demandant ce que cette halle va apporter…

Un outil à oublier

Le conseil communal d’Onhaye a consacré une bonne partie de sa réunion, au fameux Schéma de développement territorial (SDT). D’emblée, le député-bourgmestre Christophe Bastin a qualifié d' "irrespectueuse" la méthode choisie par le Gouvernement wallon. Celui-ci a demandé aux Communes de rendre un avis sur le SDT pour le 14 juillet. Un timing trop court pour analyse un document aussi touffu et… "incohérent", dixit Christophe Bastin.

Le SDT est un outil de planification du développement urbanistique. Pour faire court, il vise à limiter l’étalement du bâti et à le concentrer dans les zones les plus propices: les "centralités".

Pour la Commune d’Onhaye, il n’y aurait qu’une centralité: Onhaye-village. Il n’y reste qu’une vingtaine de terrains à bâtir, constate la majorité, qui souhaiterait qu’on ajoute Anthée. Pour Gérard Cox, il eût été préférable de travailler avec le plan de secteur. D’autant que les propriétaires terriens ne recevraient pas de compensation pour la perte de valeur de leurs terrains: ce serait trop coûteux et donc infaisable. "Il faut que le gouvernement revienne sur ses propositions", dit le bourgmestre.

La minorité est sur la même longueur d’onde: le timing est trop serré et Anthée mériterait de devenir une centralité, dit Julien Barreau.

C’est cher mais précieux

Comme beaucoup d’autres Communes, Onhaye rend un avis défavorable sur le SDT. Le bourgmestre Bastin pressent que ce grand projet wallon passera pas. Il préfère que la Commune se lancer dans la création de son propre outil, un Schéma de développement communal (SDC). La modification budgétaire voit apparaître un montant de 15 000 € à cette fin. "Ce sera peut-être cher mais cela vaut le coup", dit Christophe Bastin. Le vote est unanimement favorable au SDC.