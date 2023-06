Onhaye: deux enfants placés dans des "cages" entre 2010 et 2014

Ce mercredi matin, près de dix ans après les faits (Ndlr : un délai expliqué par la question de la responsabilité pénale de la maman), le tribunal correctionnel de Dinant s'est penché sur ce dossier. Le fils était présent en personne pour s'expliquer contrairement à sa maman, en fin de vie. "Je reconnais la matérialité des faits mais on ne l'a pas fait parce qu'ils étaient en situation de handicap. Si on les a enfermés, c'était par bienveillance et pour leur bien car lorsqu'ils faisaient des crises, ils étaient dangereux pour eux-mêmes", a d'emblée expliqué le prévenu devant le tribunal. L'un d'eux cassait tout, la seconde fuguait.

Le prévenu explique que plusieurs personnes présentent des troubles mentaux dans sa famille. "Mon père souffrait de psychoses. Ma mère a toujours su l'aider sans avoir eu besoin de le placer dans une institution. Lorsque les problèmes de schizophrénie sont apparus chez mon frère et ma sœur, on a voulu faire pareil mais la situation s'est vite compliquée, on ne savait plus la gérer et on n'a pas su faire appel à l'extérieur. On nous regardait toujours comme des gens bizarres, on s'est repliés sur nous-même et on a appris à faire front tous ensemble pour notre bien."

Ce dossier s'inscrit dans un contexte particulier. "La famille fréquentait une branche radicale du catholicisme. Ils vivaient à l'ancienne, comme au début des années 1900. Ils étaient méfiants par rapport à la médecine classique. C'est à la suite d'une dénonciation anonyme que la police s'est rendue sur place", explique le parquet de Namur qui requiert un an avec sursis contre le fils et deux ans avec sursis contre la mère.

"Une petite sauvage"

L'administratrice des biens de la fille concernée par ces faits de maltraitance précise que sa situation a évolué mais reste difficile. "Quand je l'ai vue pour la première fois, c'était une petite sauvage. Elle ne parlait pas, mangeait avec ses mains et ne supportait pas les vêtements."

Depuis quelques mois, elle est autorisée à retrouver le milieu familial, le week-end. Son frère est quant à lui rentré chez lui après un an d'hospitalisation. "Après leur hospitalisation, tout a été beaucoup mieux chez eux", reconnaît le prévenu qui sera fixé sur sa peine le 28 juin.

S. M.