Onhaye-Florennes : lourde peine de prison pour un pédophile multirécidiviste

Le 10 mai dernier, le parquet de Namur requérait 12 ans de prison à l’encontre d’un habitant de Florennes né en 1951 poursuivi pour des faits de mœurs et de pédopornographie. Un réquisitoire justifié par sa dangerosité, ses antécédents et le risque de récidive. Ce mercredi matin, le tribunal correctionnel de Dinant a suivi la motivation du ministère public et a prononcé une peine de 10 ans ferme à l’encontre du prévenu.