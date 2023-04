Onhaye: au rendez-vous des conseils communaux junior

"Le carrefour régional et communautaire de la citoyenneté et de la démocratie (CRECCIDE ASBL) éduque à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques avec pour objectif de faire de nos enfants et de nos jeunes des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires (CRACS)". Voilà comment se présente cette ASBL. Son siège est situé à Fosses-la-ville et son président n’est autre que Maurice Bayenet, ancien enseignant et ancien parlementaire. Créé en 1998, le CRECCIDE rassemble, une fois par an, des centaines d’enfants (ils étaient 456, cette année) provenant de 45 communes wallonnes (de Messancy à Walcourt, de Musson à Beauraing) comptant un conseil communal des enfants de 9 à 12 ans.