Vague d’incendies à Onhaye : cinq ans requis contre le pyromane présumé

Le premier incendie remonte au 16 avril 2019, vers 14h30. Le feu a été bouté à un ballot de paille, dans une étable. Le jeune homme a été vu sur place par quatre personnes. Deux d’entre elles affirment qu’il a aidé à dérouler un tuyau d’arrosage pour éteindre le ballot en feu. Une autre assure qu’il lui a demandé de contacter les pompiers, avant de disparaître. “Je me rendais chez ma belle-mère”, explique le prévenu au tribunal.

Le lendemain, un nouvel incendie a frappé cette étable, entre 3 et 6h du matin. Une nouvelle fois, le feu a été bouté à de la paille. Deux veaux ont péri. En début de matinée, le suspect se trouvait à proximité de la ferme et a eu un contact avec l’agriculteur. “Il lui a demandé où se trouvait Falaën. Il lui a indiqué une direction mais il a bizarrement pris le chemin opposé”, explique Me Devaux, pour une des parties civiles. Cet élément, le principal intéressé le conteste. “J’habitais la région. Pourquoi aurais-je demandé où se trouvait Falaën ? ”

26 bêtes mortes

Le 18 avril, vers 5h30 du matin, un incendie similaire a touché une autre exploitation agricole de la région. Au total, 26 bêtes ont perdu la vie. Soit dans l’incendie, soit par euthanasie vu les blessures. “Des tracteurs ont aussi brûlé, des panneaux solaires ont fondu et une dizaine de tonnes de céréales ont été inutilisables”, ajoute le conseil de la compagnie d’assurances. Une caméra de surveillance a filmé le prévenu au volant de son véhicule passer à 8 reprises à proximité des faits, ce matin-là. Ce dernier explique cela par un rendez-vous extraconjugal qu’il avait avec une autre personne. “Je suis passé plusieurs fois par là mais cette personne n’est jamais venue. ”

Le 19 avril vers 5h20, c’est la voiture du propriétaire de son appartement qui a pris feu. Du papier enflammé placé sur le pneu avant gauche a servi à lancer l’incendie. Ce jour-là, deux autres incendies de voiture ont lieu : une Nissan Micra vers 7h15 et une Audi A1, vers 7h40, qui a fait fondre une palissade en pvc. Pour celui de la Nissan, des résidus d’un sac de ciment vide ayant servi à mettre le feu ont été retrouvés.

Le suspect a finalement interpellé devant chez lui. Dans sa voiture, les policiers ont retrouvé un sac de ciment vide, de la même marque que celui utilisé pour incendie la Nissan. Élément interpellant, le propriétaire de son appartement avait chez lui une dizaine de ces sacs de ciment vides. Plusieurs ont disparu. Le suspect reconnaît en avoir pris un, pour aller prendre des renseignements dans un magasin de bricolage de Namur, dit-il, dans le cadre d’un projet de rénovation.

Le jeune homme a rapidement été libéré sous bracelet électronique. Quelques jours plus tard, le 3 mai, le feu a été bouté à des papiers/cartons dans la propriété où il résidait (propriété composée de deux appartements). Il s’est communiqué à un abri de terrasse.

Le 6 mai, c’est dans l’appartement voisin du sien que le feu a pris. De l’enquête, il ressort que l’incendie n’a pu être mis que par un objet enflammé depuis le Velux. Dans sa chambre, une poubelle avec un couvercle présentant une trace de semelle a été retrouvée. “Une caméra présente dans son domicile a été coupée après le départ de son compagnon. Monsieur a effectué des recherches avec son téléphone pour savoir comment la couper”, précise le parquet de Namur.

“Il y a à chaque fois quelque chose qui vous relie à ces incendies. Soit vous êtes l’homme le plus malchanceux du monde, soit vous êtes un pyromane”, lâche le président du tribunal.

La thèse du complot

“Ce n’est pas le plus malchanceux, ni un pyromane. Par contre, quelqu’un a voulu qu’on pense qu’il l’était”, plaide son avocat Me Gruslin. Depuis le début de l’enquête, le prévenu conteste les faits. Pour les expliquer, il avance une hypothèse : celle du complot.

En 2016, le feu a pris chez dans l’atelier de son ex-employeur, un chocolatier bien connu, basé à Verviers. Le prévenu, âgé de 16 ans à cette époque, était le principal suspect. Il contestait. Mais la justice l’a tout de même condamné à trois reprises. Pour Me Gruslin, les incendies commis à Onhaye par une autre personne ont servi a appuyé la culpabilité de son client dans cet autre dossier, aux enjeux financiers énormes. “La date de plaidoirie de cette affaire était fixée au 30 avril 2019. Et dix jours avant, alors qu’il jouait sa vie, mon client aurait commis des incendies autour de chez lui à Onhaye, y compris lorsqu’il était sous bracelet électronique ? ”

L’avocat rappelle par ailleurs que son client a fait l’objet de menaces en février 2019. “Une feuille blanche sur laquelle était inscrit qu’il allait payer pour ce qu’il a fait en 2017 a été déposée dans sa boîte aux lettres. ” Plainte a été déposée. Sans suite. Me Gruslin plaide l’acquittement de son client au bénéfice du doute. “La police n’a investigué aucune autre piste, pourtant il y en avait. ”