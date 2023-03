Rendez-vous provincial pour les conseils consultatifs des aînés

Cette plateforme était constituée de représentants des CCCA de Beauraing, Hastière, Namur, Somme-Leuze, Gembloux, Dinant, Florennes, Jemeppe-sur-Sambre, Sambreville, Walcourt, Rochefort, Vresse-sur-Semois, Ciney, Floreffe et La Bruyère. Un CCCA représente les aînés de la commune et traite tant de santé, de culture, d’environnement, de loisirs, etc.

À tout seigneur tout honneur, c’est le CCCA hôte qui a inauguré les deux premiers points de l’ordre du jour. La présidente du CCCA local, Mme Vossaert, a ainsi rappelé que ce conseil walhérois existe depuis 10 ans. Pendant ces années, il a organisé pas mal de choses, deux ont été retenues et présentées aux représentants de la plateforme: la navette rurale et la commission environnement.

Navette rurale et commission environnement

Cette navette est une initiative du Plan de Cohésion sociale en collaboration avec le CCCA. Elle a été créée parce que la commune d’Onhaye est mal desservie en transports en commun. Des citoyens-chauffeurs, avec leur voiture personnelle, conduisent toute personne en difficulté vers des démarches administratives, des courses, des aides aux proches, des transports en commun, des lieux de formation au travail, des soins médicaux, etc. C’est un service pour tous, de proximité, à visage humain, facile, au coût abordable: 0,40 € au km, 0,50 € par demi-heure d’attente. La distance demandée ne peut s’élever à plus de 150 km aller-retour. Le service est effectif du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 20 h 30 et il faut prévenir 48 h à l’avance. Depuis la création du service, la navette a réalisé jusqu’à 500 trajets. À Hastière, ce service est réalisé par deux véhicules communaux dont un est prêt pour transporter des PMR.

Quant à la commission environnement du CCCA d’Onhaye, elle tâche de sensibiliser aux problèmes environnementaux et, notamment, aux problèmes des canettes. Elle entend trouver des solutions pour préserver le cadre de vie. Elle a aussi réussi faire passer régulièrement le Recyparc du BEP Environnement. Elle bénéficie de l’aide du personnel communal.

On recherche des candidats

Parmi les autres points de l’ordre du jour, relevons que le comité de pilotage de la plateforme recherche des candidats. Une réunion aura lieu, le 30 mai à Namur.

Toujours à Namur, une formation-sensibilisation au RGPD (Règlement général sur la protection des données) aura lieu, à la MAP (Maison Administrative Provinciale), le 11 avril, à 9 h 30. Le 27 avril à la même heure, au même endroit, une autre formation sera accessible: sur le thème de l’âgisme.

Enfin, le groupe travail s’intéresse à la digitalisation avec l’aide du mouvement Financité. Il y sera question d’écrivain public, avec l’aide de l’informatique et aussi de lancer un SOS à la disparition des distributeurs de billets.