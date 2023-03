Onhaye: un bon repas avant de repartir de plus belle pour les marches gourmandes

Des plaques de reconnaissance ont été remises à des nouveaux partenaires: deux comités de jeunes et le restaurant la Heronnière, de Falaen. Et un merci spécial a été envoyé à l’Amicale de la police de Fleurus qui, depuis des années, gère le parking du village-départ. Il se fera, cette année, à Falaen, village-départ de la toute première marche.

La marche gourmande d’Onhaye, c’est un produit né de la confrérie du crochon qui fêtera, le 25 mars prochain, ses 40 ans. Lancer neuf mille marcheurs en deux nuits (éclairées par les services de la marche) et un jour sur les chemins longeant terres agricoles, prairies, forêts et chemins, il faut dire que c’est pas de la petite bière au pays du crochon.

Déjà 1 600 inscrits

Pour éclairer ces chemins non éclairés d’habitude, il faut tirer des lignes, les placer en bonne hauteur, sur des pylônes démontables au pied desquels il y a quelques centaines de tonnes de bâtons, pour éviter que l’un ou l’autre vandale dévisse ou casse les ampoules.

Il faut aussi s’enquérir des droits de passage auprès des agriculteurs, monter des chapiteaux mais aussi dénicher un lieu de départ assez vaste car il faut 4 ha, au moins, pour stationner les véhicules de ces marcheurs gourmands venus de toutes les provinces wallonnes et même de France, si ce n’est aussi de Flandre. Tout cela ne se fait pas en un jour. La semaine précédant les marches est bien nerveuse. Et tout cela a grandi en 24 ans.

Au lendemain de la marche 2022, on parlait déjà de la marche de 2023, qu’on voit déjà plus brillante et accueillante. Les inscriptions vont d’ailleurs bon train, on cite le chiffre de 1 600 confirmations au 1er mars.

Il n’est pas trop tard mais il est déjà temps de s’inscrire pour la 25e marche-gourmande d’Onhaye.

Infos: 0471/088999