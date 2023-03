Anthée: Brel plus que jamais "intemporel" avec Pascal Deman

Si le Grand Jacques n’est plus, le public pourra toutefois retrouver son timbre vocal ce dimanche 12 mars, à la salle Le Mazamet d’Anthée, lors du spectacle Brel l’intemporel. L’occasion d’admirer la performance du chanteur bruxellois Pascal Deman, ancien finaliste de l’émission Star ce soir sur RTL-TVI. Le tout accompagné cette fois-ci de cinq musiciens dont le pianiste Frédéric Bourdon, également producteur de ce récital en hommage à cette icône qui l’intrigue de plus d’une manière. "Les paroles et la mélodie de Jacques Brel sont d’une richesse splendide. Et en tant que pianiste, j’aime beaucoup jouer ces chansons car le piano y est très présent", raconte le musicien dinantais.