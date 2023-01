Second « certificato » pour Les Lutins, ramené du salon international gelato de Rimini

Il y a quelques jours, Denis Kairet était à Rimini, au 3e salon international de la gelato, de la pâtisserie et du café (Sigep) et il est rentré au pays avec un 2e "certicato " pour "sa passion de célébrer ensemble mais à distance". Petit mot d’explication: en 2021, à l’occasion de sa neuvième célébration, le Gelato Day est devenu virtuel pour permettre à tous, glaciers et amateurs de glaces, de célébrer ensemble. Des trois caractéristiques de ce salon, c’est la gelato qui a le dessus, dans des halls d’exposition qui feraient rougir le Heysel !

C’était aussi la 3e fois que la famille Kairet se rendait à ce salon qui, l’an prochain, se tiendra à Longarone, dans les Dolomites.

La journée de la glace

Depuis 2013, l’artisan gelato est célébré chaque 24 mars, la seule journée européenne dédiée à un produit alimentaire. Cette année, ce fut le tour de la glace. Cette reconnaissance a été obtenue grâce à l’engagement et à la passion des glaciers Artglace, et animés par cette même passion, malgré les difficultés de nombreux salons à ouvrir le 24 mars, ils ont aiguisé leur créativité pour trouver un moyen de célébrer collégialement. De nombreuses initiatives individuelles ont été entreprises au cours de ces huit années pour améliorer Artisan Gelato, souvent avec de grands avantages.

La solution adoptée pour le Gelato Day 2021 était d’organiser un concours vidéo, auquel les fabricants de toute l’Europe peuvent participer: distants mais unis.

Dolce Simfonia

Ce fut encore le cas, cette année. Denis Kairet avait emmené, avec lui, ses deux enfants, dont Émilien, 17 ans, le réalisateur de la video soumise au concours et qui devait, par l’image, suivant le travail du papa, appâter les spectateurs de la dolce simfonia, une glace appétissante faite avec du chocolat (venant en ligne droite de la chocolaterie rochefortoise Sigoji), de la ricotta, des noisettes, une pointe de cognac et du confit de figues fraîches. Une trouvaille de l’Italie. Au classement, Denis Kairet se retrouva d’ailleurs derrière une Italienne. Un grand succès.

Le groupe Art Glace qui est un des partenaires du SIGEP créé en 2012 est composé de 65 000 glaciers dont 50 en Belgique francophone de chez nous.

En 2024, après l’Autriche et son parfum d’Apple strudel (pomme, raisin, rhum), ce sera au tour de la Belgique de proposer un nouveau parfum pour la glace… devant rester artisanale.