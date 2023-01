Onhaye: voies lentes et vertes, crèche et transition énergétique, les subsides pleuvent

Deux gros projets ont été débattus, jeudi soir, au conseil d’Onhaye. Le premier projet prenait la poussière et concerne les Voies lentes et vertes. Un dossier important. De 1,1 million d’euros, il est passé, avec l’inflation et le coût fixé par les entreprises, à la somme de 1 573 000 €. Coup de chance, si on peut dire, le bourgmestre a appris qu’il est possible qu’un subside d’environ 400 000 € soit ajouté. "Si c’est ainsi, on va se lancer dans le travail même s’il y a hausse de coût, car la ministre ne signe des dépenses que deux fois par an. Néanmoins, peut-être va-t-on réduire le tronçon Gérin-Anthée. C’est trop cher pour des chemins agricoles. On va trouver une astuce." En outre, selon Christophe Bastin, les prix seraient en train de baisser… Sera-t-il envisagé de ne faire que 70% des travaux prévus ? On verra. Le cœur de village et sa halle ont aussi été subsidiés.