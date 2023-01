La Commune d'Onhaye a accueilli les nouveaux habitants

Le député-bourgmestre, Christophe Bastin s’est réjoui de rencontrer tout ce petit monde. Il a rappelé les situations vécues pendant la pandémie et a relevé l’importance du travail de première ligne des administrations communales.

Quant aux défis futurs, Christophe Bastin a pointé la nécessité de lutter contre les populismes: "C’est une véritable menace insidieuse qui s’est amplifiée de façon vertigineuse en quelques années avec le développement des réseaux sociaux. Les élus locaux ont un rôle à jouer contre le populisme. Je partage l’idée que le mandat local reste le plus beau des mandats . La fonction comporte nombre de difficultés, de responsabilités, d’écueils. Si le monde est en crise, gardons le cap et la tête haute sans baisser les bras."

Christophe Bastin a remercié individuellement tous ses collègues du collège et du conseil pour leur engagement au service de la commune et de ses habitants.

De nouvelles têtes

En deux ans, le personnel s’est agrandi, et des personnes sont parties. Le bourgmestre a présenté les nouveaux. Parmi eux, au service Urbanisme: Esther De Dier ; à l’enseignement, Manon Serrure et Léa Fontaine ; aux travaux, le nouveau chef Alain Nennen et Anatole Colinet ; au CPAS, Ingrid Renard, Émilie Derine et Laurie Colot ; pour le culte, l’abbé Jean-Michel Counet, qui fait partie du secteur Onhaye-Hastière.