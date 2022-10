Onhaye

Lambert (dos) et Bastin (cheville) soignent des petits bobos sans gravité qui ne devraient pas les empêcher de monter sur la pelouse de Manage dimanche. Un match que manquera Gaëtan Gall, suspendu après avoir reçu sa troisième jaune face à Braine. "Kembi, Bouterbiat et Teklak ont joué avec la Réserve vendredi dernier, se réjouit Lionel Brouwaeys. Cela va remettre dans la concurrence dans le groupe où les places vont être chères. Tant mieux."

Tamines

Les Taminois accueilleront Aische privés de deux défenseurs avec les suspensions de Bojovic et Leemans. Blessé à Uccle, Boukamir se testera fin de semaine. Les Taminois ont affronté Durbuy mardi en amical. "On gagne 4-3, glisse Antonio Rosa. Kabeya et Lamort, réservistes le week-end dernier ont joué, tout comme Bojovic ou Mariano. Je veux que tout le monde garde le rythme. Les jeunes Brésiliens étaient aussi de la partie, quand ils seront qualifiés, ils apporteront un plus à l’équipe, c’est certain". Une équipe que le coach a rassurée après la défaite au Léo. "Oui, avec ses nouveaux dirigeants, Tamines a des ambitions mais on me laisse travailler, je ne suis pas inquiet. Une défaite ne remet pas tout en question."

Aische

Avec un 6 sur 6 depuis qu’il a repris Aische, Nico Pirard n’a pas raté ses débuts. "Mais encore une fois, tout le mérite en revient à Manu, insiste le coach intérimaire. Je ne pouvais pas tomber sur meilleur groupe pour commencer. C’est un plaisir." Nico attend la nomination d’un nouveau coach sans le moindre stress. Les premiers candidats ont été vus hier soir. "Je fais le job, on verra ce qu’il se passera pour moi par la suite", ajoute Nico. Dimanche à Tamines, il (ou son successeur) ne pourra pas compter sur Lempereur, blessé au genou. Daout reste indisponible, tout comme Javaux qui reprendra les entraînements avec ballon ce jeudi. Antoine Dils est opérationnel.

Couvin/Mariembourg

"C’est plus gai de commencer une semaine comme ça", lance Gabor Bukran après la victoire face à Monceau. Par contre, le coach fagnard va devoir trouver des solutions dans le milieu suite aux absences de Nicolas Deppe, blessé à l’épaule et de Romain Wackers, suspendu. "Nico passera des examens ce jeudi, précise le coach. Mais il est assez bien touché. Quant à Romain, il a pris trois cartes en sept matches alors que l’an passé, il a tout joué sans jamais être suspendu. Il n’y en a qu’une qui est justifiée mais bon…"

Sur le banc dimanche et ménagé, Thibaud Hallaert devrait pouvoir remplacer un des deux absents dans le onze de base.

Série B

Rochefort

Yannick Pauletti est toujours confronté à une pluie de forfaits pour préparer le long déplacement compliqué à Raeren. Thomas, Geurde, Bernard, Bertrand, Lazitch, Ouedraogo, Leleu et Marrazza restent indisponibles. "Et ce n’est pas tout puisque Senga et Uhia sont suspendus", précise le coach rochefortois qui salue quand même le retour de suspension de Said.

Ciney

Bien installé au pied du podium, à seulement trois points du leader, Ciney accueillera Mormont samedi soir avec un groupe au complet même si un doute plane sur la présence de Tom Antoine. "Il a pris un gros coup sur la cheville à Aywaille, explique David Maucq. On pensait d’abord à une entorse. Il essayera de s’entraîner jeudi."

Le groupe, scindé en deux, a joué deux matches amicaux: un à Jambes (victoire 3-10) et l’autre contre la P1 de Bastogne (victoire 14-1). "Pajaziti marque 8 buts et donne 3 assists, se réjouit son coach. Je l’avais écarté pour son manque d’efficacité et on a eu une petite discussion. Il a répondu sur le terrain." L’ex-Meutois devrait retrouver sa place samedi.