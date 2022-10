Onhaye : la Fureur de lire, pour la première fois à Falaën

À Onhaye, on s’est retroussé les manches pour participer, pour la première fois, à cette opération d’envergure. L’initiative revient à Julie Léonard, de Falaën, institutrice de vocation et de métier mais aussi professeur de claquettes à ses heures. Elle a invité écoles, lecteurs de la bibliothèque (on en compte près d’une centaine) et particuliers à se mobiliser. La bibliothécaire bénévole, Claudine Gardin, a immédiatement embrayé et un programme a été mis sur pied. Il est riche d’une quinzaine d’activités, en voici les moments forts.

Vendredi 14 octobre

De 14 à 19h: cérémonie d’ouverture et vernissage de l’expo des enfants des écoles d’Onhaye et l’accueil extrascolaire, avec intermède musical par Michel Berlier. À 20h30, concert de chansons en wallon par le duo La Crapaude. Émile Hesbois, chantre wallon et ancien instituteur à Falaën, jouera aussi avec le wallon et le français.

Samedi 15 octobre

En début de journée, animations pour les enfants, atelier manga pour les plus de 11 ans donné par Delphine Franckson. De 14 à 18 h, bar à histoires avec les Mangeurs de livres, rencontre avec des auteurs tels que Gaston Hénuzet (Profondeville) et Geneviéve Lange (Mettet).

Dimanche 16 octobre

En matinée, animations avec Aurélie Lefevre, institutrice maternelle d’Onhaye et autrice de livres pour enfants. Dans la journée, rencontre avec Jacqueline Daussain (Namur), Mireille Maquoi (revue AlluMeuse), et Bruno Wathelet (Sambreville), un nouveau bar à histoires avec les Mangeurs de livres. À 16h, spectacle des Serials lecteurs, un groupe de lecteurs professionnels d’Aiseau-Presle.